Receita já recebeu 3,33 milhões de declarações A Receita Federal recebeu até ontem 3,33 milhões de declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2005, ano-base 2004, segundo balanço divulgado hoje pelo Ministério da Fazenda. Apenas ontem, foram entregues 213 mil documentos, o maior número recebido desde o início do prazo em 1 de março. Segundo a Receita, o volume de declarações entregue até o momento é 18% superior em relação ao mesmo período do ano passado. O Leão espera receber 20 milhões de declarações este ano. O prazo acaba no dia 29 de abril. O contribuinte que perder o prazo pagará multa de, no mínimo, R$ 165,74 ou de 20% sobre o valor devido. Deve fazer a declaração, toda pessoa que teve rendimentos acima de R$ 12.696,00 em 2004. O documento pode ser enviado pela Internet, no site www.receita.fazenda.gov.br, ou entregue em disquete nas agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Ou ainda pelo telefone 0300 78 0300 ou por meio de formulário de papel nos Correios.