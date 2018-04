Receita já recebeu 3 milhões de declarações Cerca de três milhões de contribuintes já entregaram sua declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, ano-base 2001, segundo balanço divulgado há pouco pela Receita Federal. Esse número representa um crescimento de 20% em relação às entregas realizadas em igual período do ano passado. Desse total, 2,9 milhões foram enviadas pela Internet e 87 mil pelo formulário on-line, que é feito diretamente na página da Receita na Internet. Outras 8.000 declarações foram feitas pelo Receitafone. O prazo de entrega termina dia 30 deste mês. Quem não fizer a entrega no prazo estará sujeito a multa de 20% sobre o imposto devido, sendo que o valor deverá ser de pelo menos R$ 165,74.