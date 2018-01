Receita já recebeu 4,68 milhões de declarações Mais de 4,68 milhões de contribuintes já enviaram à Receita Federal a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2005, ano-base 2004. Balanço da entrega das declarações foi divulgado pela assessoria da Receita. O volume de declarações entregues até ontem apresenta um crescimento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. O prazo final para a entrega da declaração é 29 de abril. Até lá, a Receita espera receber cerca de 20 milhões de declarações. Segundo a Receita, o dia de maior movimento, desde o início do prazo, em 1º de março, foi registrado na última terça-feira, quando foram entregues 223 mil declarações. É obrigado a apresentar a declaração o contribuinte que teve rendimentos tributáveis superiores a R$ 12.696,00.