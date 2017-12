Receita já recebeu 4,7 milhões de declarações do IR A Receita Federal já recebeu pela Internet cerca de 4,7 milhões de declarações do Imposto de Renda de pessoas físicas até a última quinta-feira. A expectativa é de que serão entregues 18 milhões de declarações até 30 de abril, quando se encerrará o prazo para a apresentação. Segundo a Receita, o fluxo verificado até agora é 22% superior ao do mesmo período do ano passado. A declaração pode ser entregue também por meio de disquetes, a serem entregues nos bancos, ou no antigo formulário de papel, que será recebido pelos Correios. Quem entregar pela Internet, no entanto, terá preferência na restituição de imposto pago a mais, já que a declaração será processada com mais rapidez, se não houver nenhuma pendência com os dados declarados. Quem possui patrimônio de até R$ 20 mil também tem a opção da declarar por telefone (0300-78-0300). Neste ano a declaração deverá ser apresentada por todos os que tenham obtido rendimentos tributáveis superiores a R$ 12.696,00 em 2003. Quem perder o prazo de entrega pagará multa de R$ 165,74. Mas se o contribuinte tiver imposto a pagar, o valor fixo será substituído por uma multa de 1% sobre o valor devido para cada mês de atraso. Neste caso, a multa terá piso de R$ 165,74 e teto de 20% do imposto devido. Veja no link abaixo todas as informações sobre a entrega da declaração de Imposto de Renda.