Receita já recebeu 5,3 milhões de declarações A Receita Federal já recebeu 5,3 milhões de declarações de renda, referentes ao Imposto de Renda 2004. De acordo com levantamento dos técnicos do Fisco, as entregas têm sido feitas a um ritmo de 17 mil declarações por hora, desde o dia 1º março, quando foi aberto o prazo para envio dos documentos. O volume recebido até esta terça-feira é 11% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. O prazo para entrega das declarações vai até o dia 30 deste mês. A expectativa oficial da Receita é de receber 18 milhões de declarações este ano. As declarações devem ser feitas e enviadas por todas as pessoas que receberam, em 2003, mais de R$ 12.696,00 no ano. O contribuinte que perder o prazo de entrega pagará uma multa mínima de R$ 165,74. A multa máxima é de 20% do valor do imposto devido. As entregas podem ser feitas pela Internet (www.receita.fazenda.gov.br), por meio de disquetes - nos bancos -, formulários ou pelo telefone 0300-78-0300, para os contribuintes que tinham patrimônio de até R$ 20 mil.