Receita já recebeu 62 mil declarações de IRPF 2006 A Receita Federal recebeu até o meio-dia da última quinta-feira 62 mil declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2006, ano-base 2005. Desse total, 32 mil foram transmitidas no primeiro dia de abertura do prazo de entrega, que termina em 28 de abril. A expectativa do supervisor nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, é que o sistema feche com cerca de 100 mil declarações recebidas somente nesta sexta-feira. Com isso, o número de documentos já enviados alcançaria 132 mil em menos de dois dias. A Receita estima que cerca de 22 milhões devam declarar o IR em 2006.