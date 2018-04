Receita já recebeu 7 milhões de declarações do IR A Secretaria da Receita Federal recebeu, até as 17 horas desta quinta-feira, 5 de abril, 7 milhões de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2007 (ano-base 2006). O volume entregue corresponde a um aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. O prazo de entrega termina no dia 30 deste mês. A multa mínima para quem perder o prazo é de R$ 165,74 e a máxima, de 20% do imposto devido. A expectativa é que cerca de 23,5 milhões de pessoas entreguem a declaração neste ano, ante 22 milhões em 2006. Deve declarar quem teve rendimentos tributáveis superiores a R$ 14.992,32 em 2006.