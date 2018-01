Receita já recebeu mais de 1 milhão de declarações A Receita Federal já recebeu até as 17h30 desta quarta-feira, 07, mais de 1,1 milhão de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2007 (ano-base 2006). Esse número representa aumento de 30% sobre igual período de 2006. O prazo para envio da declaração começou dia 1º e termina em 30 de abril. Deve declarar quem teve rendimentos tributáveis superiores a R$ 14.992,32 em 2006. A Receita alerta que, no período de 1 hora e 5h da madrugada, o sistema de transmissão das declarações fica fora do ar para manutenção diária. O programa para preenchimento nas versões Windows e Java, entretanto, pode ser baixado a qualquer hora do dia. O sistema da Receita tem recebido, em média, cerca de 280 declarações por minuto. A expectativa é que 23,5 milhões de brasileiros prestem contas neste ano. Em 2006, o volume de declarações entregues no prazo atingiu 22 milhões.