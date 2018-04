Receita já recebeu mais de 22 milhões de declarações do IR A Receita Federal informou nesta segunda-feira, 30, que até às 16 horas já recebeu 22,2 milhões de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2007, referente ao ano-base de 2006. O sistema da Receita tem recebido nesta segunda, último dia para declarar, em média, 200 mil declarações por hora. A Receita espera receber declarações de cerca de 23,5 milhões de contribuintes. O prazo para a entrega da declaração termina às 20 horas desta segunda-feira. No final da noite, a Receita vai divulgar as orientações gerais para quem não conseguiu entregar a sua declaração.