Receita já recebeu mais de 6 milhões de declarações A Receita Federal recebeu, até as 17 horas de hoje, 6,1 milhões de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2006, ano-base 2005. O número representa um aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Em média, 22 mil declarações chegam por hora à Receita Federal. A expectativa é de que sejam entregues 22 milhões de documentos até o dia 28 de abril, quando se encerra o prazo. A declaração pode ser feita pela internet - no site www.receita.fazenda.gov.br, em disquete ou em formulário de papel. Todos os contribuintes com rendimentos tributáveis acima de R$ 13,968 mil devem enviar a declaração ao Fisco.