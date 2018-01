Receita já recebeu mais de 7 milhões de declarações de IR A Receita Federal informou hoje que recebeu até ontem mais de 7 milhões de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2005. O volume de entrega, segundo a Receita, já é 15% superior ao do mesmo período de 2004. Somente ontem foram enviados 297 mil documentos - o maior número desde o início do prazo, em primeiro de março. Em nota oficial, a Receita também voltou a alertar os contribuintes para que não abram mensagens de origem duvidosa. "Quadrilhas especializadas em cometer crimes pela Internet estão agindo novamente para obter informações fiscais e bancárias dos contribuintes", diz o aviso da Receita. Segundo o Fisco, a tentativa de golpe consiste em enviar e-mails em nome da Receita, convocando o usuário a corrigir erros no preenchimento da sua declaração do IR. A Receita explica que não envia, em hipótese alguma, mensagens eletrônicas sem autorização do contribuinte. E adverte que o contribuinte não deve responder a qualquer mensagem dessa natureza, sob o risco de estar repassando aos fraudadores dados pessoais, fiscais e bancários.