Receita já recebeu meio milhão de declarações de IRPF A Receita Federal recebeu, até às 17h de hoje, meio milhão de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) deste ano, ano-base 2005. O órgão espera receber 22 milhões de declarações até 28 de abril, prazo final para o acerto de contas do Imposto de Renda. É obrigado a apresentar a declaração o contribuinte que teve, no ano passado, rendimentos no valor de até R$ 13.968,00. Os programas para o preenchimento e envio da declaração estão disponíveis na página da Receita na Internet (www.receita.fazenda.gov.br) desde o último dia 1º. O contribuinte também pode apresentar a declaração em disquete e formulário de papel.