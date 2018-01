Receita leiloa mercadorias apreendidas Um megaleilão de mercadorias apreendidas vai ser realizado pela Receita Federal nos dias 23 e 24 de agosto. Os lances para a compra desses produtos são bem menores que os encontrados no mercado. De acordo com a Receita, o valor mínimo das mercadorias, divididas em 264 lotes para empresas e 70 para pessoas físicas, é estimado em R$ 3,95 milhões. Para empresas, serão leiloados produtos têxteis e eletrônicos, brinquedos, artigos de escritório, bebidas, partes e peças de veículos e de maquinários. Já veículos em geral, como automóveis, caminhões, motocicletas e utilitários de diversas marcas e modelos estão disponíveis às pessoas físicas. Os leilões serão realizados no Clube de Regatas Tietê, no bairro do Bom Retiro, na capital. Os interessados podem conferir as mercadorias no próprio depósito da Receita. Outras informações podem ser conseguidas no site da Receita na Internet (veja no link abaixo) ou pelos telefones (0xx11) 229-6789/ 230-9377, ramal 140.