Receita libera 1º lote da malha fina do IR na segunda A Receita Federal libera na próxima segunda-feira, dia 8, a consulta ao primeiro lote de restituição de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2006 (ano-base 2005) de contribuintes retidos na malha fina. A consulta pode ser feita pela internet ou pelo Receitafone (0300-780-300). Nesse lote, serão liberadas as restituições de 116,381 mil contribuintes, em um total de aproximadamente R$ 200 milhões. Os recursos da restituição estarão disponíveis nas contas indicadas pelos contribuintes no próximo dia 15. Para quem não indicou a conta, os recursos estarão disponíveis no Banco do Brasil a partir da mesma data. Também foram processadas neste lote 72,277 mil declarações de contribuintes com imposto a pagar (um total de R$ 96,6 milhões), além de 62,336 mil contribuintes que não têm nem imposto a pagar nem a receber como restituição. Este é o primeiro lote de restituições liberadas da malha fina. Em 2006 foram retidas em malha 746.035 declarações, ante 900 mil em 2005. O supervisor nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir informou que, do total dos contribuintes presos à malha, 370.728 ficaram retidos por omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas. Os contribuintes que ainda não receberam a restituição podem obter mais detalhes sobre o processamento da declaração pelo site da Receita. Para fazer a consulta, além do CPF, o contribuinte deve informar o número do recibo de entrega da declaração. A Receita adverte, no entanto, que as pendências fiscais encontradas não podem ser resolvidas pelo contribuinte nas unidades do órgão. Para corrigir divergências nas informações prestadas, o contribuinte deve enviar declaração retificadora ou, no caso de não haver erros, aguardar em casa que a Receita libere sua restituição.