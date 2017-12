Receita libera 1º lote de restituição na sexta O primeiro lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física, referente à declaração de 2001, ano-base 2000, estará disponível para saque na sexta-feira, nos bancos autorizados pela Receita Federal. O valor a ser devolvido teve correção de 2,34%, correspondente à variação da taxa Selic de maio mais 1%. O valor não terá mais nenhum reajuste, independentemente da data em que o dinheiro for sacado. Para saber se está relacionado nesse primeiro lote, o contribuinte pode consultar o site da Receita na Internet (veja link abaixo) ou ligar para o Receitafone (0300-780300). O dinheiro será depositado automaticamente na conta corrente do contribuinte que indicou o número da conta na declaração. Para quem não fez essa indicação, a restituição será encaminhada ao Banco do Brasil. Nesse caso, o contribuinte terá de ir a uma agência do banco e solicitar a transferência gratuita do dinheiro para sua conta. A restituição permanecerá nos bancos autorizados durante um ano para retirada. Após esse período, o resgate poderá ser realizado apenas nas unidades da Receita Federal. Lote residual No dia 21, sai mais um lote residual do IR de 1996, ano-base 1995, com os valores corrigidos por 109,47%; no dia 25, será liberado um lote residual do IR de 2000, ano-base 1999, com as restituições corrigidas por 17,61%.