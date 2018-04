Receita libera 1º lote residual de 2001 dia 18 Em janeiro, a Receita Federal liberará quatro lotes residuais referentes aos exercícios de 2001, 2000, 1998 e 1997. Esse lotes correspondem às declarações de contribuintes que ficaram presos na malha fina e, portanto, não tiveram a liberação da restituição durante o prazo normal, que é entre junho e dezembro do ano do exercício. No próximo dia 18 será liberado o primeiro lote residual referente ao exercício de 2001(ano-base 2000) com correção de 12,27%, correspondente à variação da taxa Selic de maio a dezembro de 2001 mais 1% referente a janeiro de 2002. Já nos dias 21, 23 e 25 serão liberados, respectivamente, lotes referentes aos exercícios de 2000,1998 e 1997. A correções serão de 27,54% (2000), 73,09% (1998) e 97,45% (1997). Todos os contribuintes incluídos nesses lotes serão notificados pela Receita Federal. No comunicado deverão constar, além da quantia, o nome e a localização do banco para onde foi enviado o dinheiro.