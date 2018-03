Receita libera 1º lote residual do IR 2004 A Secretaria da Receita Federal libera hoje a lista do primeiro lote residual de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física 2004. Segundo informações da Receita, a lista de contribuintes contemplados poderá ser acessada a partir das 16 horas no site da secretaria, na Internet, e no Receita Fone (0300780300). Segundo a Receita nesse primeiro lote foram liberadas 163.348 declarações, sendo que destas, 76.006 têm imposto a pagar, 46.206 a restituir e 41.136 não têm saldo de imposto a pagar ou a restituir. A Receita informa também que as restituições serão corrigidas em 11,23%, correspondentes à variação da Selic, a taxa básica de juros da economia, nos meses de maio a dezembro/2004 e de mais 1% referente ao mês de janeiro de 2005. Esse valor não receberá novo acréscimo, caso a restituição seja retirada depois de 17 de janeiro, início da data de resgate.