Receita libera 2º lote residual amanhã Estará disponível para retirada, a partir de amanhã, o dinheiro do segundo lote residual de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física 2001 (ano-base 2000). Isso no caso de contribuintes que indicaram na declaração o número da conta corrente ou da caderneta de poupança para crédito automático da restituição do IR. O declarante que não indicou o número da conta deverá dirigir-se a uma agência do Banco do Brasil e pedir a transferência do valor para sua conta corrente ou caderneta de poupança. O valor da devolução do imposto recolhido a mais virá com correção de 13,87%, correspondentes à variação da taxa Selic de maio do ano passado a janeiro, mais 1% referente ao mês de fevereiro. O dinheiro da restituição do IR permanecerá no Banco do Brasil, disponível para transferência, durante um ano. Depois desse prazo, a retirada só poderá ser feita em uma unidade da Receita Federal. Mas, como a partir de agora o valor não terá mais nenhuma correção, o mais indicado é transferi-lo imediatamente para uma conta corrente ou caderneta de poupança. O contribuinte que quiser saber se sua restituição está incluída neste lote poderá fazer a consulta pelo site da Receita (veja link abaixo) ou, ainda, pelo telefone 0300-780300.