Receita libera 3º lote de declarações retidas em 2005 A Receita Federal vai liberar, a partir das 9 horas desta quinta-feira, a consulta dos contribuintes ao terceiro lote residual do Imposto de Renda da Pessoa Física 2005, ano-base 2004. Trata-se de declarações de contribuintes que ficaram retidas na chamada malha-fina do Fisco. Segundo a Receita, serão liberadas, nesse lote, 55.015 declarações com imposto a pagar, no total de R$ 55,3 milhões. Outras 26.452 pessoas tiveram saldo zero. Os contribuintes que terão direito à restituição de imposto, nesse terceiro lote, somam 102.386, e eles receberão, no total, R$ 150 milhões. A restituição estará disponível nos bancos a partir do dia 15 de março e terá uma correção de 15,60%, correspondente à taxa Selic de juros acumulada entre maio de 2005 e os primeiros dias de março de 2006. A consulta a esse terceiro lote residual pode ser feita na internet (www.receita.fazenda.gov.br) ou pelo telefone 0300-780300.