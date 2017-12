Receita libera 3º lote de restituição 15/03 A Receita Federal informou por meio de sua assessoria de imprensa que o dinheiro referente ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2000 (ano-base 1999) deve estar disponível nos bancos para o saque no dia 15 de março. O primeiro e segundo lotes foram liberados em janeiro e fevereiro respectivamente. Os contribuintes poderão consultar a lista das pessoas incluídas nesse terceiro lote a partir do dia 9 de março no site da Receita na Internet (veja link abaixo). Segundo informações da Receita Federal, do total de 332.204 declarações que têm imposto a restituir, já foram liberadas 45.500 restituições em janeiro e 29.392 em fevereiro, restando portanto 257.312 restituições do Imposto de Renda 2000 a serem devolvidas.