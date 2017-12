Receita libera 3 lotes residuais de IR A Receita Federal anunciou ontem que irá liberar na próxima semana três lotes residuais de Imposto de Renda referente aos exercícios de 1997, 1998 e 1999, somando 123.752 declarações. Desse total, 26.898 com direito à restituição, 86.312 com imposto a pagar e 10.542 com saldo zero. Na segunda-feira, estarão disponíveis nos bancos autorizados as restituições de 1997; na terça-feira, as de 1999; e na quarta-feira, as de 1998. Todos os contribuintes receberão em casa um comunicado com aviso do recebimento.