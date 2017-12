Receita libera 4º lote de restituições do IR A Receita Federal paga hoje o quarto lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física de 2004 (ano-base 2003). Nesse lote, foram processadas 754.058 declarações, sendo 630.653 com imposto a restituir. As restituições vêm com correção de 6,04%, referente à Selic, a taxa básica de juros da economia, acumulada de maio a agosto mais 1% em setembro. A consulta está disponível via internet (www.receita.fazenda.gov.br) e pelo Receitafone 0300-780300. Quem não informou o número da conta corrente na declaração poderá ir ao Banco do Brasil ou ligar para 0800-785678 e pedir a transferência dos recursos para o banco em que tenha conta.