Receita libera 4º lote de restituições do IR na 5ª feira A Receita Federal do Brasil informa que vai liberar na próxima quinta-feira, às 8 horas, a consulta ao quarto lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2005. Esse é o maior lote do ano, com um total de R$ 1,449 bilhão em imposto a restituir aos contribuintes. Para consultar a lista do lote, basta o contribuinte acessar a página da Receita na Internet (www.receita.fazenda.gov.br) ou ligar para 0300-78-0300. O dinheiro da restituição poderá ser sacado no próximo dia 15 e estará corrigido em 7,26%, referentes à correção da taxa Selic de maio a agosto e mais 1% de setembro. Nesse quarto lote, foram processadas 1.677.348 declarações de contribuintes com direito a restituição. A Receita incluiu no lote outras 234.419 declarações de contribuintes que tiveram saldo de imposto a pagar. Outras 121.132 declarações do lote são de contribuintes que não tiveram nem imposto a pagar nem a restituir.