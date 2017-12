Receita libera 5º lote de declarações de IRPF A Receita Federal vai pagar, no próximo dia 15, as restituições do 5º lote do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), ano-base 2003. Segundo nota divulgada pela Receita Federal, mais de 1,6 milhão de contribuintes receberão restituição. A consulta ao novo lote estará disponível na internet amanhã, a partir das 15 horas. O endereço é www.receita.fazenda.gov.br. A partir de sexta-feira, a lista também poderá ser consultada pelo telefone 0300-78-0300. Nesse lote, serão liberadas 2.086.018 declarações, das quais 1.694.673 com direito à restituição, no valor total de R$ 1,269 bilhão. O valor da restituição, segundo a Receita Federal, terá correção de 7,29%, referentes a taxa Selic acumulada de maio a setembro deste ano e de mais 1% de outubro. O contribuinte que não concordar com o valor da restituição poderá receber o valor disponível no banco e reclamar a diferença posteriormente em uma unidade da Receita. Quem não informou a conta para crédito da restituição poderá ir a uma agência do Banco do Brasil ou ligar gratuitamente para 0800-785678 e pedir a transferência dos recursos para qualquer banco em que seja correntista. A restituição ficará disponível no banco por um ano. Depois desse prazo, o resgate só poderá ser feito mediante preenchimento de formulário eletrônico, disponível na internet.