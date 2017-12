Receita libera amanhã consulta a novo lote de restituições do IR A Receita Federal vai liberar mais um lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2005, ano-base 2004. A partir de amanhã, o contribuinte pode consultar o 4º lote pela página da Receita na internet (www.receita.fazenda.gov.br) ou pelo telefone 0300-78-0300. Segundo a Receita, foram processadas 233.309 declarações, das quais 114.971 com direito a restituição. Serão devolvidos ao contribuinte um valor total de R$ 149,9 milhões. Outros 53.810 contribuintes terão imposto a pagar, totalizando R$ 40,3 milhões. Outras 64.528 pessoas não têm nem imposto a pagar nem a receber. O dinheiro estará disponível para o contribuinte no dia 17 de abril e terá uma correção de 17,02%.