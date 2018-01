Receita libera amanhã consulta ao 2º lote residual de IR A Receita Federal vai liberar amanhã a consulta ao segundo lote residual do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2005 (ano-base 2004). Nesse lote, o Fisco vai pagar R$ 199,99 milhões para 156.546 contribuintes com direito a restituição que tiveram a declaração do IR retida em malha fina. A consulta poderá ser feita na página da Receita na Internet (www.receita.fazenda.gov.br) ou pelo telefone 0300-78-0300, a partir das 8 horas. No site da Receita, o contribuinte pode ainda checar o andamento de sua declaração. Basta informar o número do CPF e o do recibo de entrega. A restituição estará disponível para saque no dia 15. O valor estará corrigido em 14,45%, referentes à Taxa Selic acumulada entre maio de 2005 e janeiro de 2006, mais 1% de fevereiro. Neste segundo lote residual, serão liberadas ainda 52.049 declarações com imposto a pagar, no valor total de R$ 50.99 milhões. A Receita apurou também que outras 22.092 pessoas tiveram saldo zero de imposto. No total, serão liberadas da malha 230.687 declarações. O contribuinte que não informou o número da conta corrente para crédito da restituição poderá ir a uma agência do Banco do Brasil ou ligar para 4004-0001 (nas capitais) e 0800-729-0001 (demais cidades) e pedir a transferência do dinheiro para qualquer banco em que seja correntista.