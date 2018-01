Receita libera amanhã consulta ao 3º lote residual de IR A Receita Federal vai liberar, a partir das 15 horas de amanhã, a consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física 2004, ano-base 2003, que caíram na malha fina. Segundo a Receita, foram processadas neste lote 28.344 declarações, das quais 15.485 têm direito à restituição, num total de R$ 27 milhões. Outra parcela de 5.107 declarações analisadas neste lote tiveram imposto a pagar, num total de R$ 2,7 milhões. Foram ainda analisadas outros 7.752 contribuintes que não terão imposto a pagar e nem a receber. De acordo com a Receita, as restituições desse lote poderão ser sacadas a partir do próximo dia 15 e serão corrigidas em 13,83%, relativos à Selic, a taxa básica de juros da economia, de maio de 2004 a março deste ano. Para consultar se a sua restituição foi liberada, o contribuinte pode acessar a página da Receita na internet (www.receita.fazenda.gov.br) ou ligar para o Receitafone (0300-78-0300). Aqueles que informaram o número de uma conta corrente na declaração de ajuste terão o dinheiro depositado. Quem não informou, poderá ir a uma agência do Banco do Brasil ou ligar gratuitamente para 0800-78-5678 e agendar a transferência dos recursos para qualquer banco em seja correntista. Entrega de declarações A Receita Federal informou também que até hoje foram enviadas 680 mil declarações do Imposto de Renda 2005, ano-base 2004. O prazo para acerto de contas com o fisco começou no dia 1º de março e vai até 29 de abril. A expectativa da Receita é receber este ano 20 milhões de documentos, um volume 6% superior ao total entregue no ano passado.