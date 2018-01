Receita libera amanhã consulta ao 4º lote residual de IR A consulta ao quarto lote residual de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física 2004, ano-base 2003, poderá ser feita a partir de amanhã, às 15h. Os recursos poderão ser sacados no dia 15 de abril e estarão corrigidos em 15,36% (taxa Selic acumulada de maio de 2004 a março de 2005 e 1% de abril). Neste lote, a Receita Federal processou 98.682 declarações, das quais 40.650 com direito à restituição, no valor total de R$ 56,098 milhões. Outras 35.840 declarações têm imposto a pagar, somando R$ 14,746 milhões. A Receita apurou ainda que 22.192 pessoas não terão nem imposto a receber e nem a restituir. O contribuinte pode saber se está na lista do quarto lote residual acessando a página da Receita na Internet (www.receita.gov.br) ou ligar para o Receitafone (0300 78 0300). Quem não tiver informado, na Declaração de IR, o número da conta corrente para depósito da restituição deverá procurar, a partir do dia 15, o Banco do Brasil ou ligar gratuitamente para 0800 785678 para transferir o dinheiro para qualquer banco que seja correntista.