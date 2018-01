Receita libera amanhã consulta ao 5º lote de restituições A Receita Federal do Brasil vai liberar nesta sexta-feira, às 8 horas, a consulta ao 5º lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) deste ano. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte pode acessar a página da Receita na internet (www.receita.fazenda.gov.br) ou ligar para 0300-78-0300. Nesse lote foram processadas 1.781.652 de declarações, das quais 1.481.574 com direito à restituição, no valor total de R$ 1.209.999.977,95. A Receita apurou que 148.440 contribuintes tiveram imposto a pagar, no montante de R$ 146.399.407,59, e outras 151.638 sem saldo a pagar ou a restituir. O saque dos recursos poderá ser feito a partir do dia 17. A correção será de 8,76%, referentes a Selic de maio a setembro e 1% de outubro. O contribuinte que não solicitou crédito em conta poderá procurar o Banco do Brasil ou ligar para 4004-0001 nas capitais ou 0800-729-0001 nas demais localidades e pedir a transferência do dinheiro para qualquer banco em que seja correntista. O extrato de processamento da declaração está disponível na página da Receita na internet.