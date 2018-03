Receita libera amanhã consulta ao 7º lote do IR

As restituições serão corrigidas em 6,05% referentes à Selic do período de maio a dezembro deste ano. Ainda segundo a Receita, este último lote contempla 33.439 contribuintes com mais de 60 anos, que, pelo Estatuto do Idoso, têm prioridade no recebimento das devoluções do Imposto de Renda. A Receita informou que os valores serão creditados nos bancos no dia 15 de dezembro.

Quem que não estiver incluído neste último lote está na malha fina e pode acessar na internet o extrato de processamento da declaração. Para saber se a restituição foi liberada, o contribuinte deve consultar a página da Receita na internet (www.receita.fazenda.gov.br) ou ligar para o Receitafone (146) informando o número do CPF.