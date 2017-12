Receita libera amanhã lote residual do IR A Receita Federal libera amanhã o 5º lote residual do Imposto de Renda 2003/ano base 2002. As consultas já estão disponíveis no site. De acordo com dados da Receita, 9.543 contribuintes têm restituição a receber, no valor de R$ 24.096.175,40. Neste lote há 8.103 pessoas com imposto a pagar, no valor de R$ 5.556.873,75. Também está disponível no site da Receita a consulta ao 25º lote residual do Imposto de Renda 2001/ano base 2000. As restituições serão pagas no dia 25 de outubro, próxima segunda-feira. No total, 6.581 pessoas têm restituição a receber, com o valor de R$ 21.999.966,94. Impostos a pagar totalizam R$ 23.623.718,74, para 26.459 contribuintes. As restituições serão depositadas em conta corrente indicada pelos contribuintes na declaração. Caso a conta não tenha sido mencionada, o contribuinte deve procurar sua restituição em uma das agências do banco do Brasil. Em caso de dúvida, a Receita atende no telefone: 0800-785678.