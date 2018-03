Receita libera amanhã lote residual do IRPF de 2005 A Receita Federal do Brasil vai liberar amanhã, a partir das 9 horas, a consulta ao lote residual do Imposto de Renda de Pessoa Física de 2005, referente às movimentações ocorridas em 2004. De acordo com o órgão, 23.653 contribuintes terão direito a restituições, que somam R$ 17,96 milhões.