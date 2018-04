Receita libera às 19h consulta ao 4º lote A Receita Federal liberará hoje, às 19 horas, a consulta ao quarto lote residual de restituições do Imposto de Renda das Pessoas Físicas 2001 (ano-base 2000). A consulta poderá ser feita pela Internet (veja link abaixo) e pelo Receitafone (0300-78-0300). O valor a restituir estará disponível para saque no dia 15 e virá corrigido em 16,49%, referentes à taxa Selic de maio de 2001 a março deste ano e de mais 1% de abril. A postagem dos extratos será feita na quinta-feira, dia 11. A Receita orienta os contribuintes que não solicitaram crédito em conta a procurar o Banco do Brasil para fazer a transferência do valor disponível. O dinheiro poderá ser transferido para qualquer banco do qual o contribuinte seja correntista. O pedido poderá ser feito pessoalmente a uma das agências do BB ou por meio do 0800-785678 (ligação gratuita). A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Depois desse prazo, o resgate só deverá ser feito na unidade local da Receita. Se o contribuinte não concordar com o valor da restituição, poderá receber a importância disponível e reclamar a diferença posteriormente.