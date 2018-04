Receita libera consulta a 3º lote da malha fina de 2006 A Receita Federal libera nesta sexta-feira, 20, a consulta ao terceiro lote residual de 2006 (ano-base 2005). Para o contribuinte saber se está no lote, é necessário acessar a página da Receita na internet. Quem preferir, pode ligar para o Receita Fone. O número é 0300-789-0300. Foram liberadas 262.720 declarações das quais 154.286 para contribuintes com imposto a restituir, no valor de R$ 199.441.201,15. Outras 53.100 pessoas tiveram saldo de imposto a pagar, no total de R$ 43.849.771,44. A Receita Federal apurou também que 55.334 contribuintes não tiveram nem imposto a pagar nem a restituir. A restituição estará disponível para saque nos bancos no próximo dia 25 e virá corrigida em 13,05%. A Receita lembra que o valor disponível não terá qualquer correção, independentemente da data em que for sacado. Quem não informou a conta para depósito da restituição poderá ir a uma agência do Banco do Brasil ou ligar para 4004-0001 nas capitais ou 0800-729-0001 nas demais localidades e pedir a transferência dos recursos para qualquer banco em que tenha conta corrente ou poupança.