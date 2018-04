Receita libera consulta a dois lotes da malha fina do IR A Receita Federal liberou a consulta a dois lotes da malha fina do Imposto de Renda para os contribuintes que tiveram as declarações retidas nos anos de 2005 e 2003. As informações estão disponíveis no site da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br) ou através do telefone 0300-780300. O pagamento referente ao lote de 2005 sai no dia 23 de outubro e será corrido em 24,5%. O lote de 2003 terá as restituições corrigidas 58,44% e o pagamento nos bancos será no dia 24 de outubro.