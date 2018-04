Receita libera consulta a lote residual de IR na segunda

A Receita Federal do Brasil vai abrir na segunda-feira, 9, a partir das 9 horas, a consulta, via internet, ao segundo lote residual do Imposto de Renda da Pessoa Física 2008. O endereço é http://www.receita.fazenda.gov.br. Segundo a Receita, terão direito à restituição 19.139 contribuintes, que receberão um montante total de R$ 34.528.512,02. O dinheiro estará disponível na rede bancária a partir do dia próximo dia 16 e será corrigido em 10,40%, pela taxa de juros Selic.