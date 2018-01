Receita libera consulta a lote residual do IR A Receita Federal liberou nesta sexta-feira a consulta a mais um lote residual do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para aqueles que caíram na malha fina do IR em 2005 (ano-base 2004). Terão acesso à consulta neste lote 39.067 contribuintes, dos quais 18.473 têm imposto a pagar, 14.511 a receber e 6083 estão isentos. O pagamento sai na próxima quinta-feira, dia 23, e a restituição vem corrigida em 25,14% referente à taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 13,75% ao ano). A consulta ao lote pode ser feita pelo site da Receita Federal ou pelo Receitafone (0300-78-0300).