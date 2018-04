Receita libera consulta a lote residual do IR 2001 A Receita Federal liberou ontem a consulta ao oitavo lote residual de declarações do Imposto de Renda de 2001, ano-base 2000. Os contribuintes que foram pegos na malha fina podem fazer a consulta pelo site da Receita (veja no link abaixo) ou pelo Receitafone, no 0300-78-0300. O lote estará disponível na próxima terça-feira. Serão 20.085 contribuintes com direito à restituição no valor total de R$ 33,7 milhões. O calendário de agosto inclui ainda a liberação em 22 de agosto do lote de 2000, ano-base 1999, e do lote de 1998, ano-base 1997, no dia 26. O primeiro soma R$ 35 milhões a serem pagos a 17.418 mil contribuintes e o segundo, R$ 5,1 milhões referente a 2.482 declarações.