Receita libera consulta a lote residual do IR de 2003 Está disponível no site da Receita Federal a consulta ao lote residual de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) do ano de 2003. O dinheiro estará disponível para saque na rede bancária a partir do dia 21 (sexta-feira da próxima semana) e terá correção de 82,47%, calculada pela taxa de juros Selic. O contribuinte interessado deve acessar a página da Receita na internet (www.receita.fazenda.gov.br) no item "Novidades", à direita da tela, ou o Receitafone pelo telefone 146. Ao todo foram liberadas 1.121 declarações. Desse total 456 terão imposto a restituir, no valor de R$ 1,899 milhão; outras 371 declarações terão imposto a pagar, no valor de R$ 1,426 milhão e 294 sem imposto a pagar ou restituir.