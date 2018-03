Receita libera consulta ao 1º lote da malha fina A Receita Federal liberou nesta segunda-feira a consulta ao primeiro lote residual do Imposto de Renda Pessoa Física 2006, ano-base 2005. As consultas podem ser feitas pelo telefone 0300-78-0300, ou pela página do órgão na internet (www.receita.fazenda.gov.br). Os lotes residuais referem-se às pessoas que caíram na malha fina no ano de 2005. O primeiro lote trará o nome de 250,9 mil contribuintes, dos quais 116 mil terão direito à restituição do IR, no valor de R$ 199 milhões. Os recursos das restituições virão corrigidos em 10,05%, referentes à variação da taxa Selic de maio do ano passado a janeiro deste ano, e estarão depositados nas contas para saques no dia 15 de janeiro.