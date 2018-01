Receita libera consulta ao 1º lote residual de IR 2005 A Receita Federal informou hoje que vai liberar, segunda-feira, a partir das 8h, a consulta ao primeiro lote residual do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2005. Os contribuintes que estão nesse lote estavam na malha fina. Para consultar a lista, o contribuinte pode acessar a página da Receita na Internet (www.receita.fazenda.gov.br) ou ligar para 0300-78-0300. Segundo a Receita, serão liberadas 146.078 declarações de contribuintes com direito a restituição de IR, no valor total de R$ 199,99 milhões. Outras 328.700 declarações são de contribuintes com saldo de imposto a pagar, correspondendo a R$ 521,767 milhões. A Receita incluiu também, nesse lote residual, 165.275 declarações de contribuintes que tiveram saldo zero de imposto. O dinheiro da restituição estará disponível para saque no próximo dia 16, com correção de 13,02% - referentes à taxa Selic acumulada de maio a dezembro e mais 1% de janeiro. O contribuinte que não informou o número da conta corrente para o crédito da restituição poderá ir a uma agência do Banco do Brasil ou ligar gratuitamente para o número 4004-0001 (capitais) e 0800-729-0001 (demais localidades) e pedir a transferência do dinheiro para qualquer banco em que seja correntista. Os contribuintes podem obter, na página da Receita na Internet, informações sobre os motivos que levaram a declaração a ficar retida em malha. A Receita advertiu, no entanto, que as pendências fiscais encontradas não podem ser resolvidas nos centros de atendimento ao contribuinte. Para corrigir as divergências nas informações prestadas ou nos dados declarados, o contribuinte deve enviar a declaração retificadora.