Receita libera consulta ao 2º lote da malha fina do IR A Receita Federal libera nesta quinta-feira, ao meio-dia, a consulta ao segundo lote residual de restituições do Imposto de Renda a Pessoa Física (IRPF) 2006, ano-base 2005. Serão liberadas 251.899 declarações, das quais 79.505 são de contribuintes que têm imposto a pagar, no equivalente a R$ 96,93 milhões. Outros 111.108 contribuintes receberão restituição de imposto, totalizando R$ 149,99 milhões. O restante, 61.286, não tem imposto a pagar ou a restituir. Em 2006 foram retidas 746.035 declarações. Para saber se teve a sua declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da receita na internet ou ligar para o Receitafone (0300780300) e informar o CPF. As restituições estarão disponíveis para saque nos bancos a partir de 15 de março. O montante a restituir foi corrigido em 12%, correspondentes à variação da taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 12,75% ao ano) nos meses de maio de 2006 a fevereiro de 2007 e de mais 1% referente ao mês de março de 2007. Quem não forneceu o número da conta bancária para crédito em conta, pode sacar o dinheiro nas agências do Banco do Brasil ou pedir, também no BB, o agendamento do crédito em conta corrente ou de poupança em seu nome, em qualquer banco. A restituição ficará disponível no banco durante um ano.