Receita libera consulta ao 2º lote do IR de 2009 nesta quarta

A Receita Federal vai liberar nesta quarta-feira, dia 8, a partir das 9 horas, a consulta ao 2º lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física, exercícios 2009 e 2008. Segundo a Receita, as restituições serão depositadas no dia 15, para um total de 1.496.478 contribuintes, totalizando um montante de R$ 1,850 bilhão.

Para o exercício de 2009, 1.483.946 contribuintes receberão devolução de IR, totalizando R$ 1,829 bilhão. O dinheiro terá correção de 2,53% (Selic de maio a julho de 2009). Desse montante, 24.648 são contribuintes acima de 60 anos, que têm preferência no recebimento das restituições de imposto de renda, conforme prevê o Estatuto do Idoso.

Com relação ao lote residual do exercício de 2008, serão creditadas restituições para um total de 12.532 contribuintes, totalizando R$ 20,750 milhões, corrigidos em 14,60% (Selic de maio de 2008 a julho de 2009). Para saber se terá direito à restituição liberada nesse lote, o contribuinte poderá acessar o site da Receita ou ligar para o Receitafone 146, informando o número do CPF.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte deverá procurar uma das agências do Banco do Brasil ou para o ''BB responde'' 4004-0001 (capitais) ou 0800-729-0001 (demais localidades), para agendar o crédito. A restituição ficará disponível no banco por um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la mediante Formulário Eletrônico (Pedido de Pagamento de Restituição), disponível na página da Receita Federal na internet.