Receita libera consulta ao 2º lote residual de IR A Receita Federal liberou hoje a consulta ao segundo lote residual de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2004, ano-base 2003. Nos lotes residuais, entram os contribuintes que haviam caído na malha fina. Para consultar a lista, basta o contribuinte acessar a página da Receita na Internet (www.receita.fazenda.gov.br) ou ligar para o ReceitaFone: 0300-78-0300. Às 16h34, o acesso ao site da Receita não estava disponível, devido ao excesso de usuários conectados. Segundo a Receita, nesse segundo lote residual foram processadas 109.769 declarações. Desse total, 47.055 são declarações de contribuintes com direito a restituição do IR. O valor total das restituições desse lote é de R$ 70,463 milhões. Outras 41.667 são declarações de contribuintes que terão imposto a pagar. A Receita também processou 21.047 declarações de contribuintes que não tiveram nem imposto a receber e nem a pagar. O dinheiro da restituição estará disponível para saque a partir do dia 25 próximo. O valor será corrigido em 12,61%, referentes à taxa Selic acumulada de maio do ano passado a janeiro desse ano e mais 1% de fevereiro. O contribuinte que não solicitou o crédito da restituição na sua conta corrente poderá ir a uma agência do Banco do Brasil ou ligar gratuitamente para 0800-78-5678 e transferir a quantia disponível para qualquer banco em que seja correntista.