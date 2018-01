Receita libera consulta ao 2º lote residual do IR A Receita Federal libera nesta quarta-feira a consulta ao segundo lote residual de restituição do Imposto de Renda do ano passado. Foram processados 225.442 declarações, das quais 127.535 com imposto a restituir, no valor de R$ 146,2 milhões. Cerca de 60 mil pessoas terão que pagar ao Fisco R$ 28,7 milhões. As declarações restantes ficaram com saldo zero, ou seja, não terão imposto a pagar nem a restituir. Os contribuintes poderão consultar os dados da Receita a partir das 15 horas, no endereço eletrônico do Fisco (www.receita.fazenda.gov.br) ou pelo telefone 0300-78-0300. O dinheiro estará disponível para saque a partir da próxima segunda-feira. O valor da restituição estará corrigido em 15,98%, o que corresponde à variação acumulada pela Selic entre maio de 2003 e janeiro de 2004 e mais 1% referente ao mês de fevereiro. O dinheiro ficará disponível pelo prazo de um ano.