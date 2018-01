Receita libera consulta ao 3º lote de restituições A Receita Federal liberou hoje a consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2003, ano-base 2002. A consulta pode ser feita na página da Receita na internet (www.receita.fazenda.gov.br) ou pelo telefone 0300-78-0300. Nesse lote foram processadas 1.499.923 de declarações, das quais 472.018 com imposto a restituir, no valor de R$ 399.997.636,24. Outras 1.027.904 tiveram imposto a pagar, no montante de R$ 1.272.264.611,68. O valor a restituir estará disponível para saque no dia 15 e virá corrigido em 6,91%, referentes à Selic acumulada de maio a julho e de mais 1% de agosto. A Receita lembra que esse valor não terá qualquer correção adicional depois que chegar aos bancos. O contribuinte que não solicitou crédito em conta deverá procurar uma agência do Banco do Brasil ou ligar gratuitamente para 0800-785678 e fazer a transferência do dinheiro para qualquer banco do qual seja correntista. A restituição ficará disponível no banco por um ano. Depois desse prazo, o saque só deverá ser feito na unidade local da Receita. Caso o contribuinte não concorde com o valor da restituição poderá receber o valor disponível no banco e reclamar a diferença na Receita.