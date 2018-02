Receita libera consulta ao 4º lote de restituição do IR A Receita Federal liberou nesta sexta-feira a consulta ao quarto lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física 2006 (ano-base 2005). O órgão informou que foram liberadas nesse lote 1,4 milhão declarações, das quais 1,3 milhão com imposto a restituir, no valor de mais de R$ 1,2 bilhão. A Receita apurou ainda que 51.896 pessoas tiveram imposto a pagar, no valor de R$ 63,2 milhões. Outros 57.106 contribuintes tiveram saldo zero de imposto. O dinheiro da restituição será creditado no dia 15, corrigido em 5,89%, referentes a Selic acumulada entre maio e agosto e 1% de setembro. O contribuinte poderá verificar na página da Receita na internet (www.receita.fazenda.gov.br) ou ligar para 0300-789-0300 para saber se terá sua restituição liberada.