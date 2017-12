Receita libera consulta ao 4º lote de restituições do IR A Receita Federal vai liberar nesta quinta-feira, a partir das 15h, a consulta à lista do 4º lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2004, ano base de 2003. Nesse lote, a Receita vai pagar R$ 515,996 milhões de restituição a 630.653 contribuintes. O valor das restituições é menor do que o dinheiro liberado nos três primeiros lotes. No primeiro lote, a Receita pagou R$ 1,36 bilhão e, no segundo, R$ 1,45 bilhão ( o maior valor já pago de restituição num único mês). No terceiro lote, foram pagos R$ 999,89 milhões de restituição a 1.135.491 contribuintes. No total, a Receita processou 754.058 declarações no 4º lote. Além das declarações de contribuintes com direito a imposto a restituir, outras 53.778 são de pessoas que tiveram saldo de imposto a pagar. Também foram processadas 69.627 declarações de contribuintes que não tiveram nem imposto a receber e nem a restituir. Para o contribuinte saber se está no lote, basta acessar a página da Receita na Internet (www.receita.fazenda.gov.br) ou ligar para o Receitafone: 0300-78-0300. O dinheiro da restituição será liberado para saque no próximo dia 15, com correção de 6,04%, referente a variação da taxa Selic de maio a agosto mais 1% de setembro. O contribuinte que não informou o número da conta para crédito da restituição poderá ir a uma agência do Banco do Brasil ou ligar para o número (0800-78-5678) e solicitar a transferência do dinheiro para qualquer banco em que seja correntista.