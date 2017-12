Receita libera consulta ao 4º lote de restituições do IR A Secretaria da Receita Federal libera nesta quinta-feira consulta ao quarto lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). A exemplo das vezes anteriores, a consulta é aberta oito dias antes do crédito em conta, que ocorrerá no próximo dia 15. Para consultar se sua restituição faz parte desse lote, o contribuinte deve acessar o endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br ou telefonar para 0300-78-0300. Das 2.032.899 declarações processadas nesse lote, 1.677.348 têm direito a restituição, no valor total de R$ 1,5 bilhão, já corrigidos em 7,26%, equivalente à taxa básica de juros (Selic) de maio a agosto, mais 1% referente à primeira quinzena de setembro. A Receita lembra que estão agendados mais três lotes de restituição neste ano: 17 de outubro, 16 de novembro e 15 de dezembro.