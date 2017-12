Receita libera consulta ao 5º lote residual de IR A Receita Federal liberou a consulta ao 5ºlote residual do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2005, ano-base 2004. Segundo a Receita, foram processadas 234,5 mil declarações, sendo 102,4 mil com direito a restituição, em um valor total de R$ 139 milhões. Outros 79,3 mil contribuintes terão imposto a pagar, no total de R$ 70,1 milhões. O restante dos contribuintes liberados no lote não terão imposto a receber ou a pagar. A restituição estará disponível para saque a partir do próximo dia 15 e será corrigida em 18,10% - relativos à Selic, a taxa básica de juro da economia, acumulada de maio de 2005 a abril de 2006, mais 1% de maio deste ano. O dinheiro estará disponível na conta indicada pelo contribuinte. Quem não informou deve procurar uma agência do Banco do Brasil ou ligar para os telefones 4004-0001 (nas capitais) ou 0800-729-0001 (demais localidades) para pedir a transferência para qualquer banco do qual seja correntista. Quem fez opção por crédito na Caixa Econômica Federal, deverá procurar o banco caso o dinheiro não entre na conta. A consulta pode ser feita na página da Receita na internet (www.receita.fazenda.gov.br).